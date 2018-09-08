Milletvekili Karasu STSO'yu ziyaret etti

SİVAS (AA) - CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Ticaret Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TSO Başkanı Mustafa Eken'i makamında ziyaret ederek, ekonomide yaşananlar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Karasu, dövizdeki yükselişin üretici ve imalatçı tüm sektörleri zora soktuğunu ifade ederek, "Ekonominin dünya piyasalarına güven vermesi gerekiyor. Aynı gemideyiz. Gemi su almaya başlayınca hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz. Özellikle dolarla borçlanmanın son bulması gerekiyor. Bu sorunlarla ilgili olarak, ekonomik krizden çıkış yönündeki düşüncelerimizi açıklıyor ve sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini dinliyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eken ise şunları kaydetti:

"Bu sorun sadece bizlerin değil, ülkemizin sorunu. Dünyada gelişen olaylar bizleri de etkiliyor. Üzerimize oynanan oyunları biliyoruz. Parti ayrımı yapmaksızın, ülke insanı olarak, birbirimize destek olmalıyız. Hiçkimseye fırsat vermemeliyiz. Bunun için de çok çalışmalıyız. Ticaret ve Sanayi Odası olarak, görüş ve önerilerimizi dosya halinde TOBB'a gönderiyoruz. Döviz konusunda yaşanan dalgalanmalara bir çözüm getirilmesi lazım. Üyelerimize de ellerindeki malları satarak, borçlarını kapatmalarını tavsiye ediyorum. Yani yeni krediye ve borçlanmaya girilmesini doğru bulmuyoruz. Önümüzdeki günlerde TOBB ve odamız işbirliğiyle üyelerimize can suyu kredisi vereceğiz."



