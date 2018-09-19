Milletvekili Karacan'dan kaymakamlara ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, görevlerine yeni atanan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz ile Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı diledi.

Yılmaz'ı Sivrihisar kaymakamlığından tanıdığını ve çalışmalarını takdir ettiğini, Turgay Hakan Bilgin'in ise Eskişehir'e çabuk uyum sağlayacağına inandığını belirten Karacan, şunları kaydetti:

"Vatandaşa hizmet ilçeye hizmettir, ilçeye hizmet şehre hizmettir, şehre hizmetse ülkeye hizmettir. İnşallah iki kaymakamımızla da birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. Kendilerine tekrar yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum."