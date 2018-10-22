Milletvekili Karacan'dan

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne imar barışı için gelen vatandaşları ziyaret etti.



Karacan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapıların imar ve iskan sorununu çözecek bu düzenleme ile vatandaşların mağduriyetini gidermeyi planladıklarını aktaran Karacan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde açılan "İmar Barışı Masası"na başvuran vatandaşları ziyaret ederek proje hakkındaki düşünce ve taleplerini dinledi.

İl Müdürü Hikmet Çelik’ten Eskişehir’deki müracaatlar hakkında bilgi alan Karacan, Eskişehir'de imar barışına şimdiye kadar 17 bin 65 başvurunun gerçekleştirildiğini, 50 bin 607 bağımsız birimin ise imar barışından faydalandığını kaydetti.