Milletvekili Karacan Seyitgazi'de temaslarda bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, milletvekilleri, il başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen ilçe danışma kurulu toplantısına katıldı.



Karacan'ın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacan, buradaki konuşmasında, 24 Haziran seçimleriyle Eskişehir'de güzel bir ivme kazanıldığını belirterek, "Bugün burada Seyyid Battal Gazi’nin torunları, kıymetli teşkilat üyelerimizle bir araya gelmekten çok mutluyum. Danışma toplantılarımız bizim istişareye dayalı, birlik ve beraberlik vurgusunun ivmelendiği, kutlu davamız için neler yapmamız gerektiği ve en önemlisi ülkemiz ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan için bütün olmamız gereken toplantılarımızdır." ifadelerini kullandı.



Karacan, ilçe danışma toplantısından sonra Seyitgazi MHP İlçe Başkanlığı, Muhtarlar Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Ziraat Odası Başkanlıklarını ziyaret etti, Seyitgazili esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



