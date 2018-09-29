Milletvekili Karacan gençlerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacan,...