Milletvekili Karacan gençlerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.
Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacan, Tepebaşı Gençlik Kollarının "Tecrübe Konuşuyor" proğramının konuğu oldu.
Program formatı gereği siyasi ve özel hayat tecrübelerini, deneyimlerini aktaran Karacan, gençlere "özünüzü koruyun", "kendiniz olmaktan vazgeçmeyin", "hayalleriniz için çalışıp çabalayın" dedi.
Karacan, daha sonra kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.