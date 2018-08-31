Milletvekili İlhan'dan TSO'ya ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, İlhan ve beraberindeki heyet, Başkan Ekicioğlu'nu ziyaret ederek, devam eden projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlhan, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırşehir ekonomisi, kentteki ticari gelişmeler, sanayileşme alanındaki sorunlar ve çözüm adımlarını belirlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üretimin artması, katma değerin oluşması ve yeni özel yatırımların yapılması ile kentin ekonomisi de olumlu ivme kazanacaktır. Ticaret ve Sanayi Odamızın yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz, bizlerin de üzerine düşen desteği her zaman vereceğiz."

Ekicioğlu ise karşılıklı görüşmeler ile ortak çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu ve TSO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.



