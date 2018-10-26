Milletvekili Günay'ın ziyaretleri

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, yeni atanan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz ile Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'i ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'dan bilgi alan Günay, kendisiyle birlikte güzel projeler gerçekleştireceklerini belirterek, mevcut projeleri de daha iyi noktalara taşıyacaklarını kaydetti.

Daha sonra Odunpazarı Kaymakamlığını ziyaret eden Günay, Kaymakam Bilgin'in sosyal politikalar, markalaşma, coğrafi işaretler konularında önceki görev yerinde gerçekleştirdiği çalışmalarından kaynaklanan deneyimini Odunpazarı ve Eskişehir için en iyi şekilde kullanacağına emin olduğuna değinerek, markalaşma konusunda Eskişehir İlçeleri Yenilikçi Atılım Platformu (EİYAP) kapsamında gerçekleştirdikleri başvurular konusunda örnekler verdi.