Milletvekili Günay'dan genç şampiyona ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi, bilek güreşi dalında dünya şampiyonu milli sporcu Ümran Keser'i ziyaret etti.

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuş ile tebrik ziyaretinde bulunan Milletvekili Günay, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde 40'ıncısı düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kol 21 yaş altı 55 kilo kategorisinde Ümran Keser'in dünya şampiyonluğunu kazandığını anımsattı.

Keser'i evinde ziyaret ederek genç şampiyonun mutluluğunu paylaşmak istediğini anlatan Günay, "Spor insan sağlığı için önem arz ediyor. Bunun yanında çocuklarımızın spora yönelmesinde ailenin önemi büyük. Çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmeli ve onları doğru yönlendirmeliyiz. Burada en büyük görev aileye düşüyor." diye konuştu.

Günay, sağlıklı nesiller için sporun yalnızca profesyonel düzeyde değil, bir yaşam biçimi haline getirilmesinin önemini dile getirerek, genç sporcunun istek ve ihtiyaçlarının dinlemesinin ardından destek sözü vererek ziyaretini sonlandırdı.

Keser ise, 11 yaşında başladığı bilek güreşinde ülkeyi temsil etmekten daima onur duyduğunu belirterek, "Daha önce resmi makamlara ellerimde kupa ve madalyalar birçok kez ziyarete gittim ama ilk kez bir milletvekili beni görmeye evime geliyor, bunun için çok mutluyum." ifadesini kullandı.