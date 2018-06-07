Milletvekili Günay'dan ETO'ya ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler'i ziyaret etti.

Milletvekili Günay, ziyarette ekonominin son durumu hakkında bilgi vererek, tüccar ve sanayicinin beklenti ve taleplerini dinledi.

Dövizdeki yükselişin suni olduğunu belirten Günay, 24 Haziran'dan sonra atılacak adımlarla yılbaşına doğru doların 4 lira seviyesine gerileyeceğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin bugüne dek çok büyük bir performans sergilediğini ve gelişmiş ülkelerden bile daha fazla büyüdüğünü kaydeden Günay, Türkiye'nin son 15 yılda ekonomide gerçekleştirdiği reformlara önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin altını çizdi.

Günay, mali disiplinden ödün vermeden üretime ve istihdama yönelik atılımların süreceğini kaydederek, yeni reformlar ve bilim, teknoloji, inovasyon teşvikleriyle birlikte Türkiye’nin hedefine ulaşacağını dile getirdi.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, özellikle tüccar ve sanayicinin sorunlarının TBMM'de dile getirilmesinde gösterdiği katkı için AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’a teşekkür etti.

Eskişehir'in sorunlarına da bir kez daha dikkat çeken Güler, Türkiye Lokomotif Motor Sanayi AŞ'in (TÜLOMSAŞ) milli yüksek hızlı tren projesinde devre dışı bırakılmasının şehir adına kayıp

olduğunu ifade etti.

TÜLOMSAŞ'ın teknik alt yapısı ve yetişmiş insan kaynağı ile her türlü projenin üstesinden gelebileceğini kaydeden Güler, milli yüksek hızlı tren projesinin Eskişehir'de yapılması sayesinde yüzlerce yan sanayi firmasının da bu projeye ortak olabileceğini ve kazanç sağlayabileceğini söyledi.

Eskişehir’in katma değer üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Güler, bu doğrultuda politikaların belirlenmesi halinde Eskişehir'in çok daha büyük işler başarabileceğini bildirdi.