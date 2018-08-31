Milletvekili Günay'dan Çifteler ilçesine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çifteler ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Eminekin, Körhasan ve Dikmen'i ziyaret eden Günay, yeni dönemde Eskişehir'i köy köy, mahalle mahalle gezeceğini kaydetti.

Günay, 26. dönemde ilçelerin potansiyellerini ortaya koyduklarını ve bu potansiyeli fırsata çevirmek için harekete geçtiklerini anımsattı.

İlçelerdeki rekabet üstünlüğü olan ürünleri belirlediklerini hatırlatan Günay, şunları kaydetti:

"Bu ürünleri marka haline getirdik. Bunları ihracata yönelik üretime dönüştürdük. Turizm potansiyeli olan ilçelerimizi çeşitli aktivitelerle tanıttık ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla Eskişehir'in tüm ilçelerinin potansiyellerine, isteklerine, sorunlarına hakimim ve gerekli adımları bir bir atmaktayız. İlçeler bazlı çalışmasının ardından şimdi sıra Eskişehir'in köylerine geldi. Halkımızla buluşmak, sorunları, istekleri yerinde değerlendirmek bizim için çok değerli. İlçelerimizde yaptığımız gibi köylerimizde ve mahallelerimizde bu buluşmalar sonrasında raporlar oluşturuyoruz. Daha sonra elimizde oluşan veri ve bilgi doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. Bazı konuları bakanlarımızla iletişime geçerek bu konuları kendilerine iletiyoruz. Çok acil konuları Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Bunun yanında birçok projeyi, isteği ve öneriyi bakanlıklar düzeyinde takip ediyoruz. Eskişehir halkı bizlere kendilerini temsil etme teveccühünü gösterdi. Şimdi millete hizmet etme vakti."