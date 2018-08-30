Milletvekili Günay, zaferi Sakarya Nehri'nin doğduğu kaynakta kutladı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı mevkisinde su altında Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Büyük zaferin 96. yıl dönümü dolayısıyla Çifteler İlçe Belediye Başkanı Metin Sözen, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile Sakaryabaşı'na gelen Günay, burada bir dalış gerçekleştirerek su altında Türk bayrağı açtı.

Günay, dalışın ardından yaptığı açıklamada, 29 Ekim 2015 yılında yine su altında bayrak açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını anımsattı.

Bugün de Büyük Taarruz'un 96. yılını ve Zafer Bayramı'nı kutladıklarını ifade eden Günay, şöyle konuştu:

"30 Ağustos zaferi, 1071 Malazgirt'ten başlayan bir süreç. Türk milletinin yüzyıllardır devam eden mücadelesidir. Türk milleti, mücadelesine bundan sonra da devam edecektir. Türk milletini her zaman yoluna devam edecektir. Bugünleri bizlere armağan eden, bugünlere gelmemiz sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimiz minnet ve rahmetle anıyoruz. Onlardan aldığımız bu kutsal emaneti en güzel şekilde gelecek nesillere aktaracağız. Sakarya Nehri'ni doğuş noktası olan Sakaryabaşı'ndayız."

Günay'a dalışta eşi Gökhak Günay da eşlik etti.



