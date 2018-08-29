Milletvekili Günay, yabancı gençleri konuk etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İstanbul'da Türk-Somali-Amerikan Dostluk Vakfı'nı ağırladı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay, Yunus Emre Enstitüsü'nün davetlisi olarak İstanbul'da bulunan ve yaşları 14-22 arasında değişen, 14'ü Somali, 2'si Filistin ve 1'i de Mısır asıllı 17 genç ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, kültürün temel direğinin öğrenme arzusu olduğunu belirterek, Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türkiye'de ağırladığı Türk-Somali-Amerikan Dostluk Vakfı'nın gençleri bu öğrenme arzusu ile emanet ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin zengin tarihi, dini ve kültürel özellikleri sayesinde, her ulustan, etnik köken ve dinden olan bireylerin, çoğulcu demokrasi içinde yaşadığı ve toplumsal bir rol oynadığı gerçeğinin farkındalığının oluşacağını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Gençlerin inançlarına ve miraslarına olan güven bilinci artacaktır. Ben de bu güzel deneyime ortak olabilmenin sevincini yürekten hissediyor ve ülkemizden kazanacakları öğretileri, kendi ülkelerinde ailelerine, yaşıtlarına ve kardeşlerine aktaracaklarına inanıyorum. Ülkemizden gelişmiş bir vizyon ile farklı kültürleri tanıyarak ayrılmalarını, bu birlikteliğin bulunduğumuz yer ve zamanda Türkiye-Amerika-Somali siyasi ve ekonomik ilişkilerinde gelecekte köprü vazifesi görmesini ve gençlerimizin şimdiden bu uğurda gönül elçileri olmalarını temenni ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum."