Milletvekili Günay, öğrencilerle fidan dikti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çifteler ilçesindeki öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Günay, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında gençlerle birlikte fidan dikmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrencilere sosyal sorumluluk projelerinin içinde bulunmalarını öğütleyen Günay, "Eğitiminize devam ederken mutlaka sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alın. Bilginizi, becerinizi çevre için, toplumunuz için kullanın. Sizler bizim en büyük gücümüz ve umudumuzsunuz. Sizleri ileride çok daha güzel yerlerde, konumlarda göreceğimize inanıyorum. Bugün burada her birinizin birer fidanı oluyor. Bu fidanı sahiplenecek ve büyüteceksiniz. Bu fidanlarla ve sizlerle birlikte ülkemiz de gelişecek ve büyüyecek." ifadelerini kullandı.