Milletvekili Günay, Mihalıççık'ta

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Emine Nur Günay, Mihalıççık ilçesinden köy konaklarının açılışını yaptı.

Milletvekili Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mihalıççık Belediyesi destekleriyle Güceköy, Ahırköy ve Çardak mahallelerinde yapımı tamamlanan köy konakları dualarla açıldı. Köy halkı ve muhtarları ile bir araya gelen Günay, köy halkı ile konaklarda oturup sohbet etti, çay içti.

Günay, burada yaptığı açıklamada, köy konaklarının geçmişte ve kültürde bulunan mekanlar olduğunu belirterek, yerel halkın bir araya geldiği mutluluğunu ve acısını paylaştığı, birlikte olduğu, misafirlerin ağırlandığı köy odalarının devamını niteleyen mekan olduğunu kaydetti.

Köy konaklarını sosyal ve kültürel açıdan çok önemsediğini ifade eden Günay, söz konusu mekanların sayılarının artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Çardak Mahallesi Muhtarı Savaş Barış, Günay'a destekleri için teşekkür plaketi verdi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Eskişehir Dış İlçelerden Sorumlu Koordinatör olarak görevlendirilen Günay, AK Parti Mihalıççık İstişare Toplantısı'nı da gerçekleştirdi.

Günay, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin omurgası olan teşkilatlara her seçimde olduğu gibi bu seçimde de güvendiğini belirterek, yürütülecek çalışmalarla başarıya ulaşacaklarını vurguladı.