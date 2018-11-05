Milletvekili Günay, Mahmudiye'de

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Genel Merkezi tarafından Eskişehir dış ilçelerden sorumlu koordinatör vekil olarak atanmasının ardından ilçelerde gerçekleştirdiği istişare toplantılarına Mahmudiye ile devam etti.

Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran seçim sonuçlarının değerlendirildiği ve 2019 seçimleri için yol haritasının ortaya konulduğu toplantıda Prof. Dr. Günay mesajlar verdi.

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana "Milletin Partisi" olma misyonunu hakkıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Günay, "AK Parti olarak bugüne kadar milletimizle birlikte yol yürüdük. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına, isteklerine ve önerilerine her zaman duyarlı olduk. Büyük şehirlerimiz başta olmak üzere AK belediyecilik ile tanışan birçok şehrimiz ve ilçemiz farklı bir çehreye kavuşmuş, vatandaşa hizmet noktasında belediyelerimiz adeta birbiriyle yarışmışlardır. 2019 seçimlerine doğru giderken yine hep birlikte el ele çalışacağız. Kapı kapı dolaşıp vatandaşlarımızı dinleyeceğiz, önerilerini ve isteklerini değerlendirip onlara AK Parti’nin ve AK belediyeciliğin vizyonunu hatırlatacağız." ifadelerini kullandı.

Günay, AK Parti teşkilatı olarak birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "AK Parti olarak en büyük gücümüz, teşkilat yapımız ve birlikteliğimizdir. Bu noktada her bir teşkilat üyemiz bizler için çok değerli. Bu süreçte özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin en üst düzeyde katkılarına ihtiyacımız var. Ayrıca yapacağımız toplantılara katılımlarınız da bizim için çok değerli. Biz bir dava için yol yürüyoruz. Bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hep birlikte el ele yürüyeceğiz. Ben toplantımıza katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Yolumuz ak, bahtımız ak, yolumuz açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.







