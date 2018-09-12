Milletvekili Günay dış ilçelerden sorumlu koordinatör oldu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Eskişehir dış ilçelerden sorumlu koordinatör vekil olarak görevlendirildi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez'in görevlendirmesini değerlendiren Günay, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini kaydetti.

İlçelerde Eskişehir İlçeleri Yenilikçi Atılım Platformu (EİYAP) projesini ortaya koyduklarını anımsatan Günay, "Bu proje kapsamında birçok ürün ve değeri ortaya çıkardık ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçelerimizin ihtiyaçlarına ve isteklerine hakimim. 2019 yerel seçimlerine doğru giderken yine birlik ve beraberlik içerisinde ilçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz, teşkilatlarımız, AK Parti'ye ve Eskişehir'e gönül veren kardeşlerimiz ile birlikte 2019 hedeflerimize doğru yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.