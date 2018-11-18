Milletvekili Günay, Beylikova'da

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Genel Merkezi tarafından Eskişehir dış ilçelerden sorumlu koordinatör vekil olarak atanmasının ardından ilçelerde gerçekleştirdiği istişare toplantılarına Beylikova ile devam etti.

Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Beylikova ilçesini ziyaret eden Günay, ilk olarak 4 Ekim'de Batman’da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün mevlidine katıldı.

Mevlit programının ardından Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve AK Parti ilçe teşkilatı yetkilileriyle Beylikova sokaklarını dolaşan Günay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sokak sokak dolaşarak hemşehrilerimizle selamlaştık, hatırlarını sorduk. Biz ilçe ilçe Eskişehir, köy köy Eskişehir diyoruz. Hemşehrilerimizle buluşmak en büyük mutluluk. Varsa sorunlarını, önerilerini, isteklerini dinlemek en önemli görevimiz."

