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Milletvekili Gizligider öğrencilerle buluştu

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, Ürgüp Tesan Fen Lisesi öğrencileriyle tecrübe paylaşım programında buluştu.Okulun konferans salonundaki programda, öğrencilik yıllarından meslek hayatına, siyasi geçmişinden...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:55
Milletvekili Gizligider öğrencilerle buluştu
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NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, Ürgüp Tesan Fen Lisesi öğrencileriyle tecrübe paylaşım programında buluştu.

Okulun konferans salonundaki programda, öğrencilik yıllarından meslek hayatına, siyasi geçmişinden Türkiye'nin genel durumuna dair katılımcılara bilgi aktaran Gizligider, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Öğrenciler tarafından Gizligider'e çiçek takdiminin ardından sona eren programa, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Ali Özer ile öğrenciler katıldı.


Son Güncelleme: 05.03.2018 15:50
Anahtar Kelimeler:
ÜrgüpNevşehirAK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider
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