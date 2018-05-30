Milletvekili Etyemez'in seçim çalışmaları

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karapınar'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Etyemez, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur ittifakının başarılı olacağını söyledi.

Ülke olarak önemli süreçten geçildiğini ifade eden Etyemez, şunları kaydetti:

"Bu seçimleri içerideki ve dışarıdaki güçler dört gözle bekliyor. Biz inanıyoruz ki vatandaşımız bunlara o fırsatı vermeyecektir. Cumhurbaşkanımıza vereceğiniz her oy mazlum için verilecektir. Geleceğimizin emin ellerde olması için verilecektir. Diğer adayları görüyorsunuz, ne dediklerinden haberleri yok. Uygulamada olan hiçbir şeyi bilmiyorlar. Bol keseden atıyorlar. Devleti yönetmek ciddi bir iştir. Onun için önümüzdeki hedeflere yürümek için 24 Haziranda Cumhur ittifakına destek istiyoruz."



