Milletvekili Erdem'den teşekkür ziyareti

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 24 Haziran seçimlerindeki desteklerinden dolayı Büyükşehir Yasası ile Akşehir'in mahallesi haline gelen köy ve beldelere teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Erdem'e ziyaretlerinde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Zeybek, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ ve Fen İşleri yetkilileri de eşlik etti.

24 Haziran seçimlerinin ardından verilen destek için teşekkür etmek için gezilerini sürdürdüklerini belirten Erdem, "24 Haziran'dan sonra hemen bir planlama yaptık ama arkası harmandı, insanlar, işlerine güçlerine sarıldı. Daha rahat bir zamanda gelelim istedik. Allah'ın izniyle çevremizdeki 4 ilçemizin bütün mahallelerini dolaşmaya başladık." dedi.

Türkiye ekonomisinde çeşitli oyunlar oynanarak baskı altına alınmaya çalışıldığına değinen Erdem, bu sorunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çözüleceğini belirtti.

Erdem, gittiği tüm mahallelerde vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyerek yerel ve genel bazda bu istek ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.