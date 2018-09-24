Milletvekili Ekinci'den Yüksel'e ziyaret

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.

Yüksel'in oğlu Faruk Yüksel'in 29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak düğün merasimine hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere Suşehri'ne gelen Ekinci, Yüksel ile evinde bir süre sohbet etti.

Yüksel ailesine hayırlı olsun dileklerini ileten Ekinci, düğün evinde kadınların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Suşehri'ni çok sevdiğini belirten Ekinci, "İnsanların ilgisi sıcak ve samimi olması güzel. Suşehri'nin gönlümde ayrı bir yeri bulunmakta. Bugün de hem ziyaret hem de ilçe hakkında fikir alışverişi yapmak üzere geldik. Suşehri'nin sorunlarını çözmek bizlere düşen bir görevdir. Suşehri önemli bir potansiyele sahip. Bizde bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Bu vesileyle, belediye başkanımızın oğluna iki cihanda saadetler diliyorum." dedi.

Ziyarette, AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik'de hazır bulundu.