Milletvekili Ekinci'den Muhtarlar Günü mesajı

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, muhtarların, devletin uç beyi olarak milletin gözü kulağı konumunda olduğunu belirtti.

Ekinci, mesajında, muhtarlığın toplumun önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini aktaran Ekinci, "Muhtarlarımız, devletimizin uç beyi olarak milletimizin gözü kulağı konumundadır. Muhtarlarımız, bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

Ekinci, muhtarların AK Parti hükümetleri döneminde altın çağını yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da muhtarlara büyük önem veriyor ve zaman zaman muhtarlarımızla bir araya geliyor. Bu düşüncelerle ilimizde görev yapan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün halkımıza ve görevlerini fedakarca yürüten tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."



