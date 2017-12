Milletvekili Çetinkaya'dan yeni yıl mesajı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetinkaya mesajında, 2018 yılının büyük Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyerek, 2023 hedeflerine doğru hızlıca ilerledikleri bir yıl olması temennisinde bulundu.

Yeni yılın Türkiye'ye, bölgesine ve tüm dünyaya barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde de bulunan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"2018 yılında da daha önce olduğu gibi Türkiye'nin her alanda gelişmesi, ilerlemesi ve kalkınacağı bir dönem olacaktır. Milletimiz başarı, ilerleme ve istikrar için irade, azim ve cesareti her zaman göstermeye devam edecektir. Pek çok badireye atlatan Türkiye, istikrarını 2017'de de sürdürmüştür. Dünyada yaşanan çok sayıda olumsuz olaylara rağmen Türkiye dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Türkiye kendisine inanan, güvenen milletiyle her zaman birlik ve beraberliğini sürdürecektir. Dünya'daki ve bölgemizdeki gözyaşlarının, acıların son bulmasını temenni ediyor, 2018 yılının barış, kardeşlik, huzur ve refah getirmesini diliyorum."

Bahçeci ise 2018 yılının Kırşehir için büyük projelerin bir bir hayata geçtiği, Türkiye’de örnek gösterilen bir kent olma iddiasını hayata geçirecekleri yıl olmasını temenni etti.

Bahçeci, 2009 yılından bu yana belediyecilik hizmetleri ile Kırşehir'e önemli katkılar sağladıklarını belirterek, yerel seçimlerde vatandaşın kendilerine verdiği yetki ile vizyonu olan ve geleceğe umutla bakan bir kent inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Geride bırakacakları bu yılda yoğun bir çalışma sezonu geçirdiklerini anımsatan Bahçeci, "Kent merkezinde alt yapısıyla, kaldırımıyla, asfaltıyla gece gündüz çalıştığımız bir dönem oldu. Aynı zamanda Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ve Güzler Evcil Hayvanlar Parkı gibi şehrimize vizyon katacak projeleri hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu.

İnşallah 2018‘de Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir olma iddiamızı hayata geçirdiğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni yılın ülkemiz ve Kırşehir için hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.