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Milletvekili Başer taşeron işçiler ile bir araya geldi

YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti’nin seçim meydanlarından ne söz vermişse onu yerine getirdiğini belirterek, "İktidarımız taşeron sorununu da çözerek yaklaşık 950 kardeşimizin devlet kadrosuna geçmesini...

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:15
Milletvekili Başer taşeron işçiler ile bir araya geldi
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YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti’nin seçim meydanlarından ne söz vermişse onu yerine getirdiğini belirterek, "İktidarımız taşeron sorununu da çözerek yaklaşık 950 kardeşimizin devlet kadrosuna geçmesini sağlamıştır." dedi.

Hizmet – İş Sendikası Yozgat Şubesinde sendika temsilcileri ve işçilerle bir araya gelen Milletvekili Başer, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda bilgi verdi.

Yozgat’ta yaklaşık 4 bin 600 taşeron işçisinin devlet kadrosuna alındığını aktaran Başer, "AK Parti hiçbir zaman ne aldanan ne aldatan olmuştur. Seçim meydanlarında ne söz vermişse yerine getirmiştir. Taşeron sorununu da çözüme kavuşturmuştur." diye konuştu.

Başer, şehir hastanesinde çalışan taşeron işçilerin bir kısmının kadroya geçeği bir kısmının geçmeyeceği yönündeki söylentilerin doğru olmadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Şehir hastanesinde 4 Aralık itibariyle çalışan eski, yeni fark etmeksizin taşeron işçilerinin tamamı kadroya alınmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Taşeron sorununu çözen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Hizmet – İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da Milletvekili Başer’e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.


Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Yusuf BaşerYozgat
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