Milletvekili Baki Ersoy'dan Kayserispor'a destek

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'a destek amaçlı bir maaşını Kayserispor'a hibe ettiğini açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mali açıdan zor günler yaşayan Kayserispor'a destek çağrısında bulunarak kendisinin de bir maaşını kulübe hibe ettiğini duyurdu.

Kayseri kamuoyunu kulübe sahip çıkmaya davet eden Ersoy, "Kayseri milletvekili ve Kayserispor sevdalısı olarak Kayserispor'un zor gününde yanında olmak adına bir maaşımı Kayserispor'a hibe ediyorum. İçinde bulunduğu durumdan çıkması içinde tüm Kayserili hayırsever işadamı, futbol ve Kayseri sevdalılarını göreve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



