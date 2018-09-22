Milletvekili Avcı'dan ESTÜ Rektörü Döğeroğlu'na ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Avcı, kısa süre önce atanan Rektör Döğeroğlu'na yeni görevi ve yeni akademik yıl için başarılar dileyerek devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Eskişehir'in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliğinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti olduğunu anımsatan Avcı, Eskişehir'in eğitim ve kültür anlamında ufkunun çok açık olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Rektör Döğeroğlu'na kalem hediye eden Avcı, Eskişehir'e yeni bir vizyon getirecek ESTÜ'nün alanında uzman yeni bir rektörle büyük başarılara imza atacağını kaydetti.