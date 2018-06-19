Milletvekili Avcı’dan dernek ziyaretleri

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi ile Emekliler Derneğini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Avcı'yı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Şahin ve şehit yakınları ile gaziler karşıladı.

Burada konuşan Avcı, "Gazilerimiz ve şehit yakınları devletimize emanettir. Onları korumak, gözetmek, kollamak bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Hacı Şahin ise, şehit yakınları ve gaziler olarak Avcı'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti aktardı.

Konuşmaların ardından Avcı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Nabi Avcı'nın ikinci durağı Eskişehir Emekliler Derneği oldu.

Dernek yönetimi tarafından karşılanan Avcı, emeklilerin aldığı bayram ikramiyelerinin hayırlı olması dileklerini iletti.