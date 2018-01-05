Milletvekili Arslan'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Arslan, Rektör Karakaya'yı ziyaretinde pilot üniversite çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ahi Evran Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından pilot üniversite seçilmesi ile bölgesinde öne çıkan bir üniversite olduğunu ifade eden Karakaya, Milletvekili Arslan'ın yaptığı çalışmalar ve projelerle şehrin ve üniversitenin gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

Üniversitenin Kırşehir'e ve bölgesine katma değer sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan da başarılı çalışmalarından dolayı Rektör Karakaya’yı tebrik etti.