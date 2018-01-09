Milletvekili Arslan, Kaman'da partililerle bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kaman'da partililerle bir araya gelerek yapılan hizmetleri anlattı.

Arslan, beraberindeki İl Genel Meclisi Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu ile AK Parti Kaman İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Aslan, ilçeye yapılan yatırımlar, hizmetler ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

Kaman'ın kırsal alanında yüksek bir oy oranına sahip olduklarını vurgulayan Arslan, "Köyle bizim için önemli. İl Özel İdaresi ile birlikte çalışarak köylerimize hizmet götürmeye devam edeceğiz. Kaman ilçemizde Özel İdare imkanları ile açılan bir şantiyemiz var. Burada gereken tüm hizmet araçlarımız mevcut ve Kaman’a hizmet götürmek için bekliyor. Ayrıca Kaman ilçe Özel İdare'de 17 arkadaşımıza iş imkanı sunduk. İl Özel İdaremizin hizmetleri ortada ve göz ardı edilemez." dedi.

Kaman’a birçok yatırım yapıldığını ve devamının geleceğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Eğitim yatırımları olarak Kaman’a Yenihayat ve Melikşah ilkokulları ile bir anaokulunun inşaatları sürüyor. Yeni dönemde eğitime başlayacak. Kız Meslek Lisesine ait uygulama atölyesi yapıyoruz. Kütüphane ve çok amaçlı spor salonu yapacağız. Kız ve Erkek İmam Hatip Lisesi yurdu yapacağız. Ahi konağı ve kültür evi planımız var ve bunların da onayını aldık. Yakın zamanda onlar da tamamlanacak. Ayrıca 150 yataklı ve 75 kişiye iş imkanı doğacak olan yaşlı bakım evimizi de Kaman’ın hizmetine sunacağız."

Siyasi konulara da değinen Arslan, yaklaşan 3 tane seçim olduğuna işaret ederek, "Geçmiş seçimlerde Kaman’da başarılı sonuçlar aldık. Önümüzdeki yıllarda önemli 3 seçim var. Şimdiden hazırlık yapmalıyız. Yeni yüzlerle yola çıkan Kaman teşkilatımız Kaman siyasetine yeni bir soluk getirecektir." diye konuştu.

AK Parti Kaman İlçe Başkanı Necati Çolak da ziyaretleri için Arslan ve Dulkadiroğlu'na teşekkür etti.



