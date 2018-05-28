Milletvekili Altunyaldız'ın Beyşehir ziyareti

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Altunyaldız, Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve ilçe teşkilatı mensupları ile Üzümlü Mahallesi’nde yapım çalışmaları devam eden silah sanayi sitesinde incelemelerde bulundu, bazı silah fabrikalarını ziyaret etti.

Silah sektörü temsilcilerinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Altunyaldız, yerleşim merkezinde bulunan kahvehaneleri de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle biraraya geldi.

Altunyaldız, sohbet ettiği vatandaşlardan 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Altunyaldız, ziyaretler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeye yapılan ekonomik saldırıların, birlik beraberlik içinde ayakta kalmanın gereğini çok açık şekilde gösterdiğini söyledi.

Türk milletinin bayrağına, ülkesinin geleceğine, birlik ve beraberliğine ve ezanına sahip çıktığı kadar ekonomisine de sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Daha çok üreteceğiz, daha çok satacağız, küresel pazarlarda marka haline geleceğiz. Konya ülkemizde bir tarım şehri olduğu kadar, bir sanayi şehri, üretim şehri ve lojistik şehri haline geldi. Konya, üretimini on kat daha fazla artıran, gelişen şehirlerimiz arasında. İnşallah Konya’dan 1,8 milyarlık bir ihracatı bekliyoruz. Dolayısıyla üreten Üzümlü, üreten Huğlu, üreten Beyşehir, üreten Konya ve üreten Türkiye olduk. Üzümlü’de ise av silahları üreten ve yivli silah üretimi içinde start bekleyen fabrikalarımızı gördük. Dünyanın dört bir tarafına başta Amerika, İtalya ve Kanada’ya tüfek ihraç eden fabrikaları gezdik. Bizlere bu kapsamda güven verdi, gurur duyduk, mutlu olduk ve Üzümlü’nün dünya pazarındaki yerine apaçık şahit olduk."