Milletvekili Altunyaldız'dan huzurevi ziyareti

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Huzurevi Müdürü Osman Baybağan'dan huzurevine ilişkin bilgi alan Milletvekili Altunyaldız, daha sonra yaşlılarla sohbet etti.

Yaşlılığın insan hayatında çok özel bir dönemi ifade ettiğini söyleyen Altunyaldız, "Yaşlılık, her insan için değişik mana ve önem ifade eder. Geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran yaşlılarımız, kültürel değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır." ifadelerini kullandı.

Altunyaldız, yaşlıya karşı, sevgi ve saygının varlığının muhafaza edilmesi için yaşlıların senenin bir günü değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirtti.