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Milletvekili Ali Özkaya'dan, Emirdağ'a ziyaret
AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Emirdağ ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu. Özkaya, ilk önce Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'yu ziyaret etti. Koyuncu, belediye çalışmaları ve yapılacak olan...
Genel 09.12.2019, 16:22
AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Emirdağ ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.
Özkaya, ilk önce Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'yu ziyaret etti.
Ziyarette Özkaya'ya, Koyuncu'nun yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük, İl Genel Meclis üyeleri Necati Şevik ve Hüseyin Duran, Davulga Belediye Başkanı Ergün Erdik, Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin de eşlik etti.
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