Milletvekili Akbaşoğlu Kızılcahamam'da

ANKARA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kızılcahamam'da konferans verdi.
İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam Şubesi tarafından Kemal Güran Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa katılan Akbaşoğlu, "2023 Vizyonumuz" konulu sunum yaptı.
Konferansa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam Şubesi Başkanı Arslan Koca, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.