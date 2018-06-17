Milletvekili adayından anlamlı klip

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Serhat Tunç, 8 yaşındaki oğlu ile birlikte Babalar Günü'ne ve hayvanlara yapılan şiddete dikkati çekmek için klip hazırlatıp, sosyal medya hesabından takipçilerinin izlenimine sundu.

Tarihi Odunpazarı bölgesinde çekilen ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılan klipte Serhat Tunç ile oğlu Hamza Tunç'un bir günü yer alıyor.

Klipte babasına olan sevgisini anlatan Hamza Tunç, şunları kaydetti:

"Canım babam, her gün eve hemen gel diye nasıl beklerim. Hiç işe gitmesen, hep böyle oynasak olmaz mı? 'Çalışmazsam ben sana böyle oyuncaklar alamam.' derdin. Ama olsun daha az oyun da oynasak bazen belin de ağrısa, uyuya kalsan da koltukta, sen benim süper kahramanımsın."

Serhat Tunç ise, "Her baba, kahramanı olmak ister yavrusunun. Yüzündeki mutlulukta kaybolmak, onun daha iyi olduğunu bilmek ister. Şimdi sen de bir babalık daha yap, sokaktaki tüm yaşamalara sahip çık. Onların kahramanı da sensin. Yaşamdaki tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğin animasyon görüntüsüne de yer verilen klipte, "En büyük babalık vicdandır. Şiddet her canlıya yapılandır, sadece insana değil. Vicdan!" ifadeleri yer aldı.