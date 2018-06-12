Milletvekili adayı Erkan Esnaf Ahilik Sandığını anlattı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir milletvekili adayı Necmettin Erkan, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasını anlattı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile OSB'yi ziyaret eden Erkan, işletmeleri gezerek, hükümetin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü görevini bırakarak Kırşehir'e hizmet etmek için aday olduğunu vurgulayan Erkan, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile mecliste Esnaf Ahilik Sandığının kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Bu uygulama için büyük emek verdiklerini dile getiren Erkan, şöyle devam etti:

"Sandıktan yararlanmak için fona ödenmesi gereken asgari prim gün sayısı 720 olarak belirlenmişti. Plan Bütçe Komisyonunda yürütülen görüşmelerde işçilerle uygulamada birliktelik sağlanması bakımından 600 gün olarak güncelleştirildi. Sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde. 600 gün faaliyetini sürdüren ve Ahilik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdüren ve Ahilik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün, bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve Ahilik sigortası primi ödemiş olanlara 300 gün süre ile ahilik ödeneği verilecek."

Erkan, sandık için ayrılan fona sigortalıların prime esas aylık kazançlarından yüzde 2’si oranında pay ayrılacağını dile getirerek, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olmayacağının hükme bağlandığını kaydetti.