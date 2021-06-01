Milletvekili Açıkgöz A Haber'in Canlı Yayın Konuğu Oldu

“Millet İttifakı ve yeni kurulan partilerin 2023 planı ne?” sorusu üzerine gündemi de değerlendiren Açıkgöz, "Tiyatro İttifakı oluştu, güzelce tiyatrolarını oynuyorlar ama AK Parti hükümetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz çalışarak Türkiye’yi büyütmek için var gücüyle çalışıyor. Onlar da tiyatrolarına devam ederek, bir şey söyleyecekleri olmadığı için, bir şey bulamadıkları için, dertleri bu millet olmadığı için, dertleri bu vatan olmadığı için sadece kadrolu Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yaparak, onların taşeronluğunu yaparak maalesef bu günlerde böyle bir saha dolaşımı yapıyorlar...” dedi.