"Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşması

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Neymiş, Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla düzenlenen "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" Buluşmasında konuştu.

Diğer alanlarda olduğu gibi ormanlarla ilgili de 2023 hedeflerine ulaşılacağını ifade eden Erdoğan, vatan topraklarını sadece erozyona karşı değil her türlü düşmana, saldırıya karşı da koruduklarını belirtti.

Erdoğan, terör örgütlerinin cenderesine alınarak adeta nefessiz bırakılmak istenen Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelerin belirleyicisi bir ülke konumuna getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güya 'ağaç kesiliyor' denilerek fitili ateşlenen Gezi olaylarından beri kesintisiz saldırı altında olmamıza rağmen yakın tarihimizin en büyük atılımlarını bu dönemde gerçekleştirdik. Devletimizin emniyetinden yargısına, ordusundan üniversitesine kadar tüm önemli kurumlarını örümcek ağı gibi ören Feto'nun yol açtığı tahribat dahi bizi durduramadı." diye konuştu.

Kimi şehirlerin bazı mahallelerinde çukurlar açarak birliğe, bütünlüğe saldıran bölücü örgütün de Türkiye'yi durduramadığını dile getiren Erdoğan, Suriye ve Irak'ı yerle yeksan etmek için kullanılan DEAŞ'ın bile Türkiye'nin üzerine salındığını, onun da işe yaramadığını belirtti.

Geçen gün Diyarbakır'da partisinin kongresinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, o gün 80 bin Diyarbakırlının kongreye katıldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık benim Diyarbakırlı Kürt kardeşim de kendi değerlerine, ülkesine sahip çıkmaya başladı. 'Artık yetti.' diyor. Baktılar ki en sonunda olmuyor. Sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya kalktılar. Müttefik dediğimiz ülkelerin bizzat donattığı, eğittiği, organize ettiği, önünü açtığı bir terör örgütü vasıtasıyla koskoca Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasından tümüyle kopartılmaya çalışıldık. Bunun üzerine 'artık terör örgütleriyle mücadelemizi kendi topraklarımızda değil bizatihi kaynağında, yerinde yapacağız' dedik ve hemen harekete geçtik. 15 Temmuz'da bizi felç etmeye çalışanlara dimdik ayakta olduğumuzun cevabını, hemen bir ay sonra başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatıyla Cerablus, El Rai, El Bab 2 bin kilometrekarelik alanda verdik."

- "Onlar silah yığdılar, şimdi de biz o silahları topladık"

Kuzey Irak'ta oynanmaya çalışılan oyunun bozulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesinde ülkemize yönelik olarak yapılan tahkimatı, açılan tünelleri, yığılan silahları gördünüz değil mi? Dünya kadar silah. Onlar silah yığdılar, şimdi de biz o silahları topladık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3698 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'nın rahat durmadığını, Irak'ta hareketlenmeye başladığına dikkati çeken Erdoğan, Irak'ta bu hareketlilik başlayınca, "Irak Merkezi Yönetimi bu PKK'yi temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz." dediğini hatırlattı.

Erdoğan, son iki günde Irak'ın kuzeyinde 38 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini, eğer bu devam ederse daha ileri gidileceğini bildirdi.

Mehmetçik'in ve ÖSO'nun gereğini yaptığını vurgulayan Erdoğan, "İhtiyaç olursa zaten önce ben, ondan sonra milletim. Hep beraber gideceğiz. Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Hemen süratle okulları bakıma aldık. Hastaneleri, hepsini bakıma alıyoruz. Oraların kontrolünü, yönetimini, hepsini bakımımız altına alıyoruz ve huzurlu bir ortamı bir an önce orada sağlayacağız. Çoluk çocuk çok çekti. Bir an önce onları oradan kurtarmamız lazım." ifadesini kullandı.

- "Bu topraklarla senin ne alakan var?"

Çevredeki diğer yerleşim birimlerine yönelik operasyonların sürdüğünün bilgisini veren Erdoğan, askerlerin, polislerin, jandarmanın, istihbaratçıların, ÖSO mensuplarının terör örgütünü paçavraya çevirerek yollarına devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'ye biçilen gömlekleri attıkça, önüne konulan senaryoları yırtıp muhataplarının yüzüne çarptıkça karşı tarafın dengesinin iyice bozulduğuna işaret eden Erdoğan, en başından beri kimin ne dediğinin, ne yaptığının belli olmadığını, şimdi hepten dağıldıklarını vurguladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Irak'ta ve Suriye'de bugüne kadar yapılmış en temiz, temel insan haklarına saygılı, sivilleri en çok gözeten, tarihi mirası en iyi koruyan operasyona kara çalmak için söylenen sözleri duydukça biz sadece gülüyoruz. Üstelik bununla da kalmayıp defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Neymiş, Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok. 11 bin kilometreden, 12 bin kilometreden kalkıp buraya niye geliyorsun? Bu topraklar senin mi? Bu topraklarla senin ne alakan var? Geldiler oraya YPG'yi, PYD'yi soktular. Oranın kendi insanları, oranın gerçek halkı yüzde 90 Araplardır. Arapları oradan kovdular."

(Sürecek)