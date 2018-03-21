"Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Bir Türkiye" buluşması

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2023 yılına kadar orman teşkilatımız, dünyadaki her insan sayısı kadar, 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacak." dedi.

Eroğlu, Bakanlığınca Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla düzenlenen "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşmasında konuştu.

Bakan Eroğlu, 21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart'ın Dünya Su Günü, 23 Mart'ın da Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlandığını bildirdi.

Ormanlara önem verdiklerine vurgu yapan Eroğlu, orman varlığının dünyada azalırken Türkiye'de arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlattıkları ağaçlandırma seferberliği kapsamında geçen yıl kasım ayında 4 milyarıncı fidanın toprakla buluşturulduğunu aktaran Eroğlu, "Bugün ikinci büyük ağaçlandırma ve erozyon kontrol seferberliğini de başlatacağız, büyük bir hedefe imza atacağız. 2023 yılına kadar orman teşkilatımız, dünyadaki her insan sayısı kadar, 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Eroğlu, fidan üretiminin arttığına dikkati çekerek, kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşlara ücretsiz fidan verildiğini söyledi.

"5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında 3 bin 500 ormanın tamamlandığına işaret eden Eroğlu, gelecek yılın sonuna kadar projenin tamamlanacağını belirtti.

Ormancılık alanında gelir getirici türlerle alakalı 38 eylem planı hazırladıklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir dönüm noktası çünkü eskiden ormanlara girilemezdi ama şimdi ormanları otlatmaya açtık, arıcılara açtık. Yaklaşık 360 bal ormanı kurduk. O kadar bereketli oldu ki dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik. Bunda orman teşkilatının büyük emeği var, herkese teşekkür ediyorum."

- KKTC, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika'da ağaçlandırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla mevzuatı değişen orman teşkilatının, artık Türkiye'nin her yerinde, KKTC, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika'da ağaçlandırma yaptığını belirten Eroğlu, bu kapsamda okul bahçeleri, mezarlıklar, yol kenarları, ibadethaneler, hastane bahçeleri ve yol kenarlarının ağaçlandırıldığını söyledi.

Eroğlu, orman köylülerine şimdiye kadar 14,5 milyar lira destek verildiğini vurgulayarak, orman varlığının 15 yılda 15 milyon dekar arttığını, 2002'de 1,2 milyar metreküp olan orman servetinin geçen yıl 1,6 milyar metreküpe yükseldiğini bildirdi.

"Sulak alanların azaldığı" iddialarının doğru olmadığını aktaran Eroğlu, 9 milyon hektar olan korunan alanı 30 milyon hektara çıkardıklarını, tabiat ve milli parkların sayısının da arttırdıklarını ifade etti.

Malazgirt Ovası'nın "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak belirlendiğini anımsatan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünün 26 Ağustos'ta kutlanacağını, gerekli hazırlıkları yapıldığını belirtti.

Su alanındaki yatırımlara ilişkin de bilgi veren Eroğlu, 15 yılda 7 bin 497 tesisi açtıklarını, bunlardan 525'inin baraj, bin 236'sının içme suyu tesisi olduğunu söyledi.

Bakan Eroğlu, 2018-2019 yıllarını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıkladı.

- "Muhteşem bir sistem kurduk"

Eroğlu, bin 840 otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla Türkiye'nin havasını dünyanın her yerinden anlık olarak görmenin mümkün olduğuna dikkati çekerek, "Meteoroloji alanında dünyada ilk altıya giren muhteşem bir sistemi kurduk." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadelede de en ileri teknolojiyi kullandıklarını belirten Eroğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde bir Bakan bulunduğu odadan havadaki helikopterin koordinatlarını veya o andaki hızını, kaç dakika sonra yangın alanına gideceğini göremez ama biz görüyoruz çünkü en ileri teknolojiyi kurduk." ifadesini kullandı.

Bakanlığa bağlı bütün kurumların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle çalışmayı sürdürdüğünü dile getiren Eroğlu, Bakanlığın çalışmalarına destek veren Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.