"Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Bir Türkiye" buluşması

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin hava tahmini konusunda bölgesinde lider konuma geldiğini belirterek, "Hava tahmini oranında yüzde 90'ların üzerine çıktık. Meteorolojik gözlem sistemimiz yani nokta sayımız bin 840'a yükseldi. Cebelitarık'tan Hazar Denizi'ne kadar bütün denizlerdeki anlık hava tahminleri, deniz durumları Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından veriliyor." dedi.

Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşmasında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa her ilde şehir ormanı projesinin başladığını, bu kapsamda 142 şehir ormanı kurulduğunu bildirdi.

Mesire yeri sayısının bin 310'a çıktığını, 350 milyon insanın günlük takip ettiği bir sitede Türkiye'de bu şekilde yapılan 41 alanın, Mükemmellik Belgesi aldığını aktaran Yıldırım, bunun da yurt dışında korunan alanlara ilişkin yoğun ilgi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Tüm illere ilişkin tabiat turizmi planlarıyla uygulama eylem planlarının hazırlandığını, 30 milyon hektarın korunan alan haline getirildiğini milli park sayısının 43'e, tabiat parkı sayısının 223'e çıktığına değinen Yıldırım, "Milli parkları, tabiat parklarını ziyaretçilerin çekim alanı haline getirdik." ifadesini kullandı.

- "Tarihi parkları ihya ettik"

Yıldırım, bu alanların temiz tutulmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti. Başbakan Yıldırım, ormanların temiz tutulmasının ve piknik yaparken yangına meydan vermeyecek önlemleri almanın vatandaşın sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Çevre kirliliğinin bugün dünyada hem insanlar hem de bütün canlılar için ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Yıldırım, çevrenin temiz tutulması, korunması ve ekolojik dengeye zarar vermeme konusunda hassasiyetin arttığını söyledi.

Tarihi parkları ihya ettiklerine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çanakkale, Nene Hatun, Sarıkamış, Sakarya, Kop Dağı Müdaafası Tarihi Milli Parkı düzenlemeleri dokuya uygun olarak gerçekleştirildi. Tarihi Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı da yapılıyor, bu yılki kutlamalara hazır hale gelmiş olacak. Türkiye özellikle orman varlığını artırma konusunda ve orman yangınları konusunda çok büyük bir kapasiteye sahip oldu. Sadece ülkemizdeki orman yangınlarına müdahale etmekle kalmıyoruz, çevremizdeki birçok ülkede geçtiğimiz yaz orman yangınlarına en önce ulaşıp katkı sağlayan ülke olduk. Orman yangını demek adeta bir insanın ciğerlerinin yanması demektir. Orman kolay yetiştirilmiyor. Onlarca sene içerisinde meydana getirdiğimiz ormanlar, maalesef küçük bir ihmalle, yanlışla kül olup gidebiliyor. Onun için ormanlarımıza gözümüz gibi bakmamız lazım. İklim değişikliğinin, küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden biri tabiattaki doğal dengelerin değişmiş olması, yok olması, tabiatın insanlar eliyle yok edilmesinden kaynaklanıyor. Bu bakımdan bu konuda vatandaşlarımıza çok önemli görevler düşüyor."

- "Cebelitarık'tan Hazar Denizi'ne kadar"

Yıldırım, 23 Mart Meteoroloji Günü dolayısıyla son 15 yılda bu konuda gerçekleştirilen faaliyetlere de değinerek, "Hava tahmini oranında yüzde 90'ların üzerine çıktık. Meteorolojik gözlem sistemimiz yani nokta sayımız bin 840'a yükseldi. Aşağı yukarı, bölgede Türkiye bu alanda lider konuma geldi." ifadesini kullandı.

Zirai don ikazı konusunda Avrupa'ya hizmet verir hale gelindiğini vurgulayan Yıldırım, "Eskiden denizcilerimiz denizdeki hava tahminlerini başka kaynaklardan öğrenirdi, şimdi Cebelitarık'tan Hazar Denizi'ne kadar bütün denizlerdeki anlık hava tahminleri, deniz durumları Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından veriliyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin 2002'de bir meteorolojik radara sahipken bugün bu sayının 18'e çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza daha güvenilir, daha sıklıkla hava raporu vermek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu program vesilesi ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü ve Nevruz Bayramınızı tebrik ediyorum. Mübarek üç ayların ülkemize, insanımıza, İslam dünyasına barış, huzur ve güzellikler getirmesini diliyorum."

(Bitti)