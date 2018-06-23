"Milletimiz 24 Haziran'da 'evet' diyecek"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimiz nasıl ki 16 Nisan'da yeni sisteme, kendi sistemine 'evet' demişse, 24 Haziran'da da hem cumhurbaşkanlığı sandığında hem de milletvekili sandığında 'evet' diyecek." dedi.

Destici, partisince Demetevler Mahallesi'nde düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü"nde yaptığı konuşmada, seçimlerin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilebilmesi için seçimin yapılması ve seçimlerde milletin onayının alınması gerektiğini ifade eden Destici, "Milletimiz nasıl ki 16 Nisan'da yeni sisteme, kendi sistemine 'evet' demişse, 24 Haziran'da da hem cumhurbaşkanlığı sandığında hem de milletvekili sandığında 'evet' diyecek Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Destici, partisinin, kimliğini koruyarak AK Parti listelerinden aday olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kendisini Büyük Birlik Partisi olarak lanse eden, birtakım Büyük Birlik Partisi üzerinden geçinenlerin sözlerine asla itibar edilmemesini, doğru bildiğimiz yolda sağımıza solumuza bakmadan, rahmetli şehit liderimizin dediği gibi 'dimdik yürüdük', bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle."

- "Türkiye'yi ileri taşımayı hedefliyoruz"

Cumhur İttifakı'nın, dünyanın dört bir yanındaki mazlumları düşündüğünü ifade eden Destici, Türkiye'yi geriye döndürmemeyi ve ileri taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Vatandaşların oy kullanırken, Türkiye'nin terörle mücadelesini aklına getirmesini isteyen Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"PKK ne ise HDP odur. PKK'nın dağ kadrosunun başı Murat Karayılan, Cemil Bayık ne ise Selahattin Demirtaş da odur. Dolayısıyla Salih Müslüm ne ise Pervin Buldan odur. Çünkü bunların hepsi örgüt üyesi. Yani CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce, Demirtaş'ı ziyaret ederek aynı zamanda Cemil Bayık'ları ziyaret ettiğinin farkında mıdır? Apo'yu ziyaret ettiğinin farkında mıdır? Diğerleri, daha sağda olduklarını iddia eden Sayın Akşener, Karamollaoğlu, Demirtaş'a özgürlük isterken Apo'ya da özgürlük istediğinin farkında mıdır? Çünkü her ikisi de PKK terör örgütünün üyesidir."

Destici, konuşmasının ardından AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Tuna Koç'un da eşlik ettiği yürüyüşte, esnafla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.