Millet İttifakı adayları Gazeteciler Cemiyeti'nde

KAYSERİ (AA) - Millet İttifakı'nın belediye başkan adayları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Millet İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, Talas Belediye Başkan adayı Osman Haymana, Kocasinan Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli ile partilerin il başkanları, Antınkaya'yı ziyaret etti.

Burada konuşan Altınkaya, tüm siyasi partilere kapılarının açık olduğunu, bütün adaylara yayınlarında yer vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş da bu seçimin iktidarı değiştirmeyeceğini, insanlara hizmet götürmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Halk kimi kendine yakın görürse ona oyunu verecek" diyen Ataş, şöyle devam etti:

"İnşallah göreve geldiğimizde parti, ilçe ayrımı yapmadan insanımıza hizmet edeceğiz. Savaşa filan gitmiyoruz. Kimsenin burnu kanamadan bir seçim süreci atlatmayı diliyoruz. Seçimin sonunda kazananın Kayseri olmasını diliyoruz."

Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu da Kayseri'ye yenilik ve farklılık getirmek istediklerini vurguladı.

Dile getirdiği projelerin diğer başkan adaylarınca örnek alındığını savunan Karaoğlu, "Rol model olmak güzel bir şey. Ağırnas ve Mimar Sinan ile ilgili projelerimizi şimdi başkaları anlatıyor. Halbuki Ağırnas, yıllardır orada duruyordu. Eşit şartlarda yarışmıyoruz ve bir savaşa da gitmiyoruz. Çevreci bir anlayışla kadına, çocuğa ve toplumun tüm kesimlerine hizmet etmek istiyoruz." diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da Kayseri'nin yeterli yatırımı alamadığını ve bunu yıllardır dile getirdiklerini belirterek, iktidarı eleştirdi.

Diğer adaylar da seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



































