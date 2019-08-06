Millet Bahçesi için yer tahsisi yapıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçeye yapılması planlanan millet bahçesi için Mükremin Göleti etrafında 259 dönümlük alanın belediyeye tahsis edildiğini söyledi.
Ekinci, projeye biran evvel başlamak istediklerini aktararak, "Millet Bahçemizin temelini atmamız gerek, hep birlikte bunu da başaracağız. Sorgun için elini taşın altına koyan, Sorgun'u bir adım ileri götürmek isteyen, gelecek nesillere daha güzel bir Sorgun bırakmak isteyen herkesle aynı taraftayız. Bizim hayallerimiz Sorgun üzerine kurulu, amacımız çabamız daha güzel bir Sorgun inşa etmek." diye konuştu.