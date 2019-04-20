Millet Bahçesi için ilk adım atıldı

KONYA (AA) - Seydişehir'deki Nevzatbey Tepesi'nin Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için ilçede etüt çalışmalarına başlandı.



Alınan bilgiye göre, Nevzatbey Tepesi'nin de Alaaddin Tepesi'ne benzeyeceği, 96 bin metrekarelik bir alanda kurulacak millet bahçesinde, dinlenme ve eğlenme amaçlı farklı aktiviteleri de bünyesinde bulunduracağı öğrenildi.

Bahçede ayrıca, yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk oyun gurupları, yeşil alanlar, şelaleler de olacak.

Müşavir firma tarafında çalışmalarına başlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 100 günlük programı kapsamında ilçeye kazandıracağı Millet Bahçesi, TOKİ tarafından yapılacak, Seydişehir Belediyesi ise harita, plan ve koordinat alanında TOKİ'nin çalışmalara destek verecek.



