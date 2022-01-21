Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Irak Sınır Hattına Gitti



Havalimanında Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerine başladı.



23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına da geçen Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile toplantı yapıyor.