Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Irak Sınır Hattına Gitti
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak’a gitti.
Genel 21.01.2022, 14:42
Havalimanında Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerine başladı.
23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına da geçen Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile toplantı yapıyor.