'Milenyum çocukları' 24 Haziran'da ilk kez sandık başında

ANKARA(AA) - "Milenyum çocukları" olarak adlandırılan 2000 yılında doğanlar ve o yıl bir yaşına henüz girmemiş olanlar, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, sandık başına giderek oy kullanacak.

Anadolu Ajansının (AA), "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi"ne özel hazırladığı fotoğraf projesi kapsamında, milenyum çağında doğan ve o yıl bir yaşına henüz girmemiş 12 gencin ilk oylarını verme heyecanı, fotoğraf karelerine yansıdı.

"İlk defa böyle bir deneyim yaşayacağım için heyecanlıyım"

Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 2000 doğumlu Gaye Erkan, seçim dönemini heyecanla beklediğini ve ilk defa oy kullanacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Erkan, "Ülke için önemli bir seçim. Her zaman olduğu gibi bu ülkenin gençlere ihtiyacı var. Bu seçimde de öyle olacak. İlk defa böyle bir deneyim yaşayacağım için heyecanlıyım." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojileri Bölümü öğrencisi Temmuz 1999 doğumlu Fatih Nuralın, bu seneki seçimlerde ilk defa oy kullanacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu seçimlerde, ülkemizin geleceği için en iyisini yapmayı, en iyi oyu vermeyi düşünüyorum. Bu nedenle öncelikle geçmişten ders alıp geleceğe yön vermek ve ülkemizin geleceğini düşünerek oyumu kullanacağım." ifadesini kullandı.

"Seçimin sınavlara denk gelmesi aslında bizim için avantaj oldu"

Bu yıl ilk kez sandık başına gidecek Özel Maya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 2000 doğumlu Gökberk Keskinkılıç, ilk kez oy kullanma heyecanını yaşayacağını söyledi.

Geçen sene 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının doğum gününe denk geldiğini, yaşı tutmadığı için oy kullanamadığını ve üzüldüğünü paylaşan Keskinkılıç, "Seçimin sınavlara denk gelmesi, aslında bizim için avantaj oldu ve daha çok çalışmamıza neden oldu. Heyecanlıyım, kime oy vereceğim konusunda tam bir kararım yok. Umarım istediğimi oy pusulasına yansıtıp geçerli bir oy olmasını sağlayabilirim." dedi.

"Kendimi yakın hissettiğim adaya oyumu vereceğim"

Temmuz 1999'da doğan Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisi Onat Subaşı, ilk defa oy kullanacağı için duyduğu heyecanı dile getirerek, "Beni gerçekten temsil edecek birisini tam olarak göremiyorum ama kendimi yakın hissettiğim adaya oyumu kullanacağım." dedi.

"Sinemacılığa katkı sağlamasını temenni ediyorum"

24 Haziran'da ilk kez oy kullanacak 2000 doğumlu Özgenur Altaş ise bu yıl üniversite sınavına gireceğini, bir yandan da seçim çalışmalarını takip ederek, oy verme mutluluğunu yaşayacağını dile getirdi.

Altaş, "Hem sınav için heyecanlıyım hem de seçimler için. Sandığa gidip oyumu kullanacağım. Yaşıtlarıma ve ilk kez oy kullanacaklara tavsiyem bu görevden kaçınmasınlar." tavsiyesinde bulundu.

Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü öğrencisi Umut Karaca da ilk defa sandık başına gideceğini, fakat heyecan hissetmediğini belirterek, "İlk defa oy kullanacak olmama rağmen heyecanlı değilim. Kim başa geçerse sinemacılığa katkı sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

"Gençler ailelerinin etkisi altında kalmamalı"

Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Elif Nilay Tan ve Başak Yeniay, oy vermenin çok önemli bir görev olduğunu bildiklerini, 24 Haziran seçimlerinde sandık başına gidecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Gazeteci olmayı hedefleyen Elif Nilay Tan, sandık başına giderek oy vermenin önemli bir vatandaşlık görevi olduğuna işaret ederek, bu sürece herkesin katılmasını, özellikle yaşıtlarının özgür iradeleriyle oy vermeleri gerektiğini söyledi.

Başak Yeniay ise "Oy kullanma hakkının biz gençlere tanınması, gençler için büyük bir avantaj. Kendi fikirlerini hür iradeleriyle savunabilmeleri açısından ben Türk gencine çok güveniyorum. Gençler, ailelerinin ve çevrelerinin etkisi altında kalmadan oy kullanmalılar." diye konuştu.