Mikrokredi sayesinde iş sahibi oluyorlar

KARAMAN (AA) - Karaman'da bin 80 kadın mikrokredi sayesinde iş sahibi oldu.

Mikrofinas Merkezi Karaman saha sorumlusu Ayşegül bilgin AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nın (TGMP), Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından oluşturulmuş olup, Grameen Trust ile işbirliği yaparak faaliyetlerini sürdüren kar amacı gütmeyen bir mikrofinans kuruluşu olduğunu söyledi.

Türkiye’de 64 ilde 95 şube de faaliyet gösteren vakfın Karaman’da da 2011 yılının mayıs ayından bu yana faaliyet gösterdiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

" Vakfımızın amacı dar gelirli ailelerde ev hanımlarının ev ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı olmaktır. El işi, kozmetik, konfeksiyon, iç giyim, gıda, ev yemekleri gibi alanlarda gelir getirici faaliyet yapan ev hanımlarına mikro krediler veriyoruz. Bu mikro kredilerin miktarının yüksek olmaması ve geri ödemesinin küçük miktarlarda yapılması bayanların tercih sebebi olmaktadır. Hizmete başladığı günden bu yana Karaman’da 1080’i aşkın ev hanımına kredi imkanı tanıdık. Şu an ise 320 mikro girişimci bayan ile aktif olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Mikrokredi kullanacak Mikro girişimci bayanlar , ilk yıl için en fazla bin lira mikrokredi sağlanırken, yıllara göre artarak en fazla 5 bin lira finansman desteği sağlıyoruz."

Aldığı mikrokredi sayesinde işini büyüten Öznur Dural ise şunları söyledi:

"41 yaşında bir çocuk annesiyim. Uzun yıllardır başka bir iş yerinde muhasebeci olarak çalışıyordum. Neden ben de kendi işimin patronu olmayım diyerek severek yapabileceğim bir iş arayışına girdim ve sonunda oto ekspertiz dükkanı açmaya karar verdim. Kararımın arkasındaydım ve bu işi yapacaktım. Ailem ve çevremden çok destek aldım ama yeteri kadar sermaye sahibi değildim. Arkadaşlarımdan mikro krediyi duydum ve mikro kredi çalışanları ile irtibata geçtim. Mikro kredi çalışanları yanıma gelerek onlarla fikir alış verişinde bulunduk. daha sonra mikrokredinin desteklerini de alarak dükkanımı açtım. Mikrokredi projesi büyük bir fırsat."