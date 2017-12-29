Mihmandar Uygulama Oteli yenilendi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) bünyesinde hizmete açılan Mihmandar Uygulama Oteli konaklayanlara, 5 yıldız hizmet kalitesi sunuyor.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mihmandar Oteli üniversite ve şehrin otel ihtiyacına katkı sağlayacak ve aynı zamanda Turizm Fakültesi’nde eğitim alan öğrencilerin, deneyim kazanmasını sağlayacak şekilde yenilendi.

CÜ yerleşkesi içerisinde ve Kardeşler Kent Ormanı eteklerinde Sivas manzarasına sahip otel, sadece üniversite personeline değil, yurt içi ve yurt dışından gelenlere de hizmet verebilecek.

Konaklama ve lokanta hizmetlerinin sunulduğu Mihmandar Uygulama Oteli, toplantı ve konferans salonları ile birçok etkinliğe de ev sahipliği yapabilecek.

Kültür Merkezi, yüzme havuzu, kapalı ve açık spor alanları gibi kültürel ve sportif birçok faaliyetin yapılabileceği yerleşkede yer alan Mihmandar Uygulama Oteli, cazip bir turizm tesisi haline getirildi.

Mihmandar Uygulama Oteli hakkında bilgi veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Suavi Ahipaşaoğlu, amaçlarının üniversite ve şehrin otelcilik alanında ihtiyacı olan hizmeti, sağlamak olduğunu belirtti.

Ormanlık alanda bulunan otelde kahvaltı salonu, özel toplantı salonu, 300 kişilik yemek salonu, 100 kişilik lokanta, 80-100 ve 300 kişilik toplantı salonları ve 150 araçlık açık otopark imkanlarının bulunduğunu aktaran Ahipaşaoğlu, "Mihmandar Uygulama Oteli üniversitemizin sunduğu altyapı ve teknik donanım sayesinde, teori olarak aldıkları eğitimi pratikte uygulama şansına sahip olacak öğrencilerimiz, mezun olurken diğer meslektaşlarından da bir adım önde olacak. Konaklamanın yanı sıra birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek nitelikteki otelimiz, bu yönden hem üniversitemizin hem de şehrin önemli bir ihtiyacına da cevap vermiş olacaktır." ifadelerini kullandı.



