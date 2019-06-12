Mihalıççık Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalıççık Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi ve "Öğrenme Şenliği" etkinliği yapıldı.
Kursiyerlerin yıl boyunca farklı dallarda hazırladıkları ürünler sergilendi.
ESKİŞEHİR (AA) - Mihalıççık Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi ve "Öğrenme Şenliği" etkinliği yapıldı.İlçe merkezinde kurum binasındaki etkinliğe Mihalıççık Kaymakam Vekili Mehmet Anıl Çolak, Belediye Başkanı Haydar...
ESKİŞEHİR (AA) - Mihalıççık Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi ve "Öğrenme Şenliği" etkinliği yapıldı.
Kursiyerlerin yıl boyunca farklı dallarda hazırladıkları ürünler sergilendi.