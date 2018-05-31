Mihalgazi'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve mahallerde üst yapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Üst yapı çalışması yapılmamış mahalle ve sokaklara öncelik verdiklerini ifade eden Akgün, "Kilit parke ve bordür taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için çalışıyoruz. Toprak yollarımızı kilit taşı döşeyerek daha daha kullanışlı ve rahat hale getiriyoruz." dedi.

- Bahçe yolları onarılıyor

Mihalgazi Belediyesi Fen İşleri ekipleri bozulan bahçe yollarını onarıyor.

İlçe Belediye Başkanı Zeynep Akgün, yaptığı açıklamada, tarımın ilçenin geçim kaynağı olduğunu belirterek, çiftçilerin her gün tarım arazilerine ulaşmak için kullandığı yolların hava şartları nedeniyle bozulduğunu kaydetti.

Geçit vermez hale gelen yollara yönelik çalışma başlattıklarını anlatan Akgün, "Ekiplerimiz acil olan bölgelerden başlayarak, yol kumlama ve tesviye çalışmalarına başladı. İlçenin geçim kaynağı seracılık olduğu için bu yönde çalışmalara ağırlık verdik." ifadelerini kullandı.