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Mihalgazi'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) - Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’ü ziyaret etti. Köksal, ziyarette, sendika çalışmaları hakkında Başkan...

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:59
Mihalgazi'den kısa kısa
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ESKİŞEHİR (AA) - Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’ü ziyaret etti.

Köksal, ziyarette, sendika çalışmaları hakkında Başkan Akgün'e bilgi vererek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Akgün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Köksal'a çalışmalarında başarılar diledi.

- Akgün'den Mihalgazi İlkokuluna ziyaret

İlçe Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Mihalgazi İlkokulunu ziyaret etti

Mihalgazi Belediyesi katkılarıyla okulda oluşturulan kodlama sınıfında eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Başkan Akgün, 3 ay önce açılan sınıfta eğitim gören öğrencileri gördükçe gururlandıklarını söyledi.

"Enes Köy adlı öğrencinin bazı parçaları birleştirerek su motoru yapması hoşuma gitti. Bu da demek oluyor ki çocuklara fırsat verilirse yapmayacakları hiçbir şey yok." ifadelerini kullanan Akgün, her zaman eğitime destek olduklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirMihalgazi
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